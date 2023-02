Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch und zwei PKW entwendet

Willich - Schiefbahn (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 06.00 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf der Friedenstraße ein. Es wurden die Schlüssel für zwei am Haus geparkten PKW, BMW, entwendet. Die Täter flüchteten mit den beiden gestohlenen PKW unerkannt in Richtung August-Peters-Straße. Hat jemand in der Umgebung zur Tatzeit verdächtige Personen oder sogar den möglichen Täter gesehen oder kann andere Hinweise zur Tat geben? Dann rufen Sie bitte unter 02162/377-0 an und melden Sie Ihre Feststellungen der Kriminalpolizei

