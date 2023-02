Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Raub auf Kiosk - Täter droht mit Schusswaffe

Nettetal-Breyell (ots)

Am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr, betrat eine männliche, dunkel gekleidete Person einen Kiosk auf der Straße Vorbruch in Breyell. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der 1,70m bis 1,80m große Täter Geld vom Verkäufer, verließ schließlich jedoch ohne Beute den Kiosk in Richtung Innenstadt. Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und einen schwarzen Parker mit aufgesetzter Kapuze getragen haben. Hat jemand in der Umgebung zur Tatzeit verdächtige Personen oder sogar den möglichen Täter gesehen oder kann andere Hinweise zur Tat geben? Dann rufen Sie bitte unter 02162/377-0 an und melden Sie Ihre Feststellungen der Kriminalpolizei./jf (124)

