Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Mönchengladbach: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach | SEK bei Durchsuchung wegen Verstoß Waffengesetz in Viersen im Einsatz

Viersen/Mönchengladbach (ots)

Unter Beteiligung von Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Kriminalpolizei Mönchengladbach heute Morgen gegen 6:00 Uhr in Viersen zeitgleich zwei von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beim Amtsgericht Mönchengladbach erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse wegen Verstoß gegen das Waffengesetz vollstreckt. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen einen 29-jährigen Mann und einen 62-jährigen Mann, die beide in Viersen wohnhaft sind. Zur Ermöglichung des schlagartigen Zugriffs setzte das SEK unter anderem Sprengmittel ein, deshalb kam es zu einer Detonation. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Um das Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.(wr) (123) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 Fax: 02161/29 10 229 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell