POL-KN: (VS-Villingen) Wieder Taschendiebe in einem Einkaufsmarkt (06.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erneut ist eine Frau beim Einkaufen das Opfer von Dieben geworden. In einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Krebsgraben" klauten Unbekannte am Donerstag gegen 9.30 Uhr den Geldbeutel einer 65-jährigen, den sie im Einkaufswagen liegen hatte. Ein Passant fand die Geldbörse später auf dem Parkplatz des Marktes, das Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags fehlte. Die Polizei warnt vor Trick- und Taschendieben auf ihren Internetseiten www.polizei-beratung.de und rät, Geldbörsen und Wertgegenstände immer nah am Körper in verschlossenen Taschen zu tragen.

