Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vierjähriger bleibt in Spielgerät stecken (05.10.2022)

Bad Dürrheim (ots)

In einem Spielwarenausgabegerät ist ein vierjähriger Junge am Mittwoch gegen 15 Uhr stecken geblieben. Ein 67-Jährige war mit ihrem Enkel auf dem Weg zu einem Spielwarengeschäft in der Schwenninger Straße, als der Knirps einen "Flummi-Automat" entdeckte. Um nachzuvollziehen, woher die Flummis kommen, griff er tief in dessen Ausgabeschacht und blieb dort mit dem Arm stecken. Alle Versuche, den Arm aus dem Gerät zu kommen, scheiterten. Der Junge blieb über eine Stunde in der misslichen Lage stecken, bis Helfer der Feuerwehr den Automat zersägen und den Bub unbeschadet und unverletzt befreien konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell