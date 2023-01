Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung zu Versammlungslagen am 30.01.2023

Jena (ots)

Am 30.01.2023 fanden in der Zeit von 18:oo Uhr bis 20:30 in Jena, Weimar, Apolda, Hermsdorf und Kahla insgesamt 6 Versammlungen statt. Es wurden 742 Teilnehmer gezählt. Neben der Versammlung in Weimar wurde dort auch ein Infostand der AfD betrieben. Alle Versammlungen fanden als Aufzüge statt und waren begleitet von Redebeiträgen zu aktuellen welt- und innenpolitischen Themen. Die Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei.

