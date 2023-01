Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leichtes Spiel für Diebe

Saale-Holzland (ots)

Zündkerzen und einen Nachfüllpack für Verbandskästen entwendeten Diebe vergangenes Wochenende aus einem Pkw Trabant in Stadtroda. Das Fahrzeug, welches in der Heinrich-Heine-Straße abgestellt war, gehört einem 80-Jährigen. Offenbar entfernten die Täter die Abdeckplane des Trabants und gelangten so an das Beutegut, welches sich im Kofferraum befand. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter der 036428-640 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell