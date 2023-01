Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher Angriff

Jena (ots)

Ein Unbekannter griff Sonntagnacht einen 39-Jährigen aus Jena an. Der Angegriffene befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rudolstädter Straße. Der Täter soll mehrfach versucht haben, den 39-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte aber ausweichen, so dass er unverletzt blieb. Der Angegriffene flüchtete anschließend zu einer Bekannten und informierte von hier aus die Polizei. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell