Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 2 Haftbefehle realisiert und 1 Moped beschlagnahmt

Apolda (ots)

Am Sonntag konnte die Polizei zwei Haftbefehle realisieren. Gegen eine 33-jährige Apoldaerin lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Nach intensiver Fahndungsarbeit kam schließlich eine Freundin der Gesuchten zur Polizeiinspektion in Apolda und bezahlte die offene Forderung des Haftbefehls in Höhe von 500 Euro. Ein 32-Jähriger hingegen, konnte die offene Forderung nicht begleichen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Goldlauter verlegt. An der Wohnanschrift des jungen Mannes stellte die Polizei außerdem noch zwei Fahrzeuge fest, welche zur Fahndung ausgeschrieben waren - einen Mercedes-Benz, welcher nicht die nötige Pflichtversicherung vorweisen konnte und ein Moped vom Typ Schwalbe, wo die Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass dieses im Jahr 2017 gestohlen wurde. Die Schwalbe wurde beschlagnahmt und bei dem Mercedes entfernten die Beamten die entsprechende Zulassungsplakette von Kennzeichen.

