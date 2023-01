LPI-J: Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Apolda (ots) - Am Sonntag konnte die Polizei zwei Haftbefehle realisieren. Gegen eine 33-jährige Apoldaerin lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Nach intensiver Fahndungsarbeit kam schließlich eine Freundin der Gesuchten zur Polizeiinspektion in Apolda und bezahlte die offene Forderung des Haftbefehls in Höhe von 500 Euro. Ein 32-Jähriger hingegen, konnte die offene Forderung nicht begleichen und ...

mehr