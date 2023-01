Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung am Stadtgartenring in Bochum sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Am Donnerstagabend, 19. Januar, befand sich ein 77-jähriger Bochumer in seiner Wohnung, als er gegen 21.15 Uhr ein klirrendes Geräusch im Schlafzimmer hörte. Als er nachsah, konnte er durchs Fenster zwei oder drei dunkel gekleidete Personen erkennen, die über den Gehweg flüchteten. Die Fensterscheibe war beschädigt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor Einbrechern schützen kann. Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von Profis verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die mit einfachen Hebelwerkzeugen versuchen, Fenster und Türen aufzubrechen.

- Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Zusätzlich empfiehlt die Polizei die mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. - Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger neutral und kostenlos. Weitere Informationen unter der Rufnummer 0234 909-4040.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell