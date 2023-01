POL-BO: Fußgängerin (14) bei Unfallflucht schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Gleich drei Einbrüche in Schulen wurden der Polizei am 18. Januar 2023 gemeldet. An der Friederikastraße 21 verschafften sich noch unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Räume. Auch an der Friederikastraße 19 verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang. Hier wurden ebenfalls Räume durchsucht. In beiden Fällen wurde die Tatzeit zwischen dem 17.1., 22.15 Uhr, und dem 18.1., 6.30 Uhr, eingegrenzt. ...

