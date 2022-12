Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte durchsuchen Wohnung

Herford (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Herforder bemerkte gestern (21.12.) gegen 18.15 Uhr, dass Unbekannte in seine Wohnung eingedrungen sind. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst versuchten die Terrassentür der Wohnung an der Straße Am Freibad aufzuhebeln. Als dies augenscheinlich misslang, schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Nachdem sie sich auf diesem Wege Zutritt verschafft haben, durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten. Die genaue Aufstellung des Diebesguts, das die Unbekannten an sich nahmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum wird auf die Zeit zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr eingegrenzt. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum in Elverdissen etwas Auffälliges beobachtet haben, ich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell