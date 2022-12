Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeuge aufgebrochen- Diverses Diebesgut mitgenommen

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (20.12.) kam es zu zwei Aufbrüchen von Fahrzeugen in Löhne. Zunächst wurde auf der Bülte durch unbekannte Täter ein Skoda Fabia geöffnet, der am rechten Fahrbahnrand am Montagabend abgeparkt wurde. Der Besitzerin fiel am Dienstagmorgen auf, dass ein im Fahrzeug gelagerte Brief geöffnet und zudem noch Fahrzeugeinstellungen verändert wurden. Der Fahrzeugschein wurde durch die Unbekannten als Diebesgut mitgenommen. Im gleichen Zeitraum wurde in unmittelbarer Nähe am Brunsiek, die Fensterscheibe eines schwarzen Opel Astra Kombi heruntergedrückt und die Fahrertür geöffnet. Aus dem Inneren nahmen die Täter einen schwarzen Rucksack mit reflektierenden Buchstaben "Borussia" und ein Kfz-Diagnosegerät mit. Im Rucksack befanden sich diverse persönliche Papiere des Geschädigten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen in der Nacht im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell