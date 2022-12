Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Nissan-Fahrer beschädigt geparkten Opel und flüchtet

Löhne (ots)

(jd) Eine Anwohnerin der Glockenstraße hörte am Samstag (17.12.) gegen 1.50 Uhr einen lauten Knall. Als sie draußen nach der Ursache sehen wollte, bemerkte sie einen Nissan, der augenscheinlich in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel gefahren war. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten dann jedoch nicht nach, sondern fuhr in Richtung Bergkirchener Straße davon. Die Zeugin alarmierte umgehen die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der Opel, der einer 42-jährigen Löhnerin gehört, im Heckbereich massive Beschädigungen aufweist. Sie leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Unfallverursacher ein. Kurze Zeit später stellten sie nur wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt den von der Zeugin beschriebenen Nissan fest. Dieser war im Frontbereich massiv beschädigt. Der Fahrer, ein 52-jähriger Löhner, zeigte Anzeichen von deutlichem Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Löhner auf der Glockenstraße in Richtung Bergkirchener Straße, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und in den geparkten Opel fuhr. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann, der sich bei dem Unfall leicht verletzt hat, zur Wache Löhne gebracht. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und das Führen fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde untersagt. An den Autos entstand Sachschaden in jeweils vierstelliger Höhe.

