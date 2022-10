Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet über 2.500 Euro, Freundin zahlt Strafe, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Dienstag wollte ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Antalya fliegen. Gegen 13:30 Uhr ging er zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle und wurde von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Juli 2022 von der Staatsanwaltschaft Bremen per Haftbefehl gesucht wird; Tatvorwurf: vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Als Geldstrafe waren 120 Tagessätze zu jeweils 20 Euro zu zahlen. Alternativ hätte er eine Ersatzfreiheitstrafe von 120 Tagen antreten müssen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 120 Euro. Er selbst war nicht in der Lage, kurzfristig so viel Geld aufzubringen, sodass er seine Freundin anrief. Diese zahlte bei einer Polizeidienststelle in Bremen die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 2.520 Euro, sodass ihr Freund hätte abfliegen können. Jedoch hat er seinen Flug knapp verpasst.

