Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten bisher unbekannte Täter gestern (18.12.) im Goldregenweg, um in ein Reihenhaus einzudringen. Der 63-jährige Eigentümer stellte gegen 20.00 Uhr fest, dass die Terrassentür seines Hauses massive Beschädigungen aufwies. Der oder die Unbekannten sind durch die Tür in das Haus gelangt und durchsuchten augenscheinlich mehrere Räume nach Diebesgut. Die Ermittlungen dazu, was genau entwendet wurde, dauern noch an. Die Eigentümer hatten ihr Haus am Nachmittag verlassen, sodass der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 15.00 und 20.00 Uhr eingegrenzt werden kann. Kurz zuvor, gegen etwa 17.45 Uhr bemerkte eine 56-jährige Herforderin, die ebenfalls im Goldregenweg lebt, ähnliche Beschädigungen an ihrer Terrassentür: Auch hier gingen Unbekannte die Tür an, um in das Haus zu gelangen und durchsuchten die Habseligkeiten der Eigentümer. Nach ersten Ermittlungen nahmen der oder die unbekannten Täter Schmuck an sich. Der Tatzeitraum wird auf die Zeit zwischen 14.00 und 17.45 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Inwieweit die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist dabei unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die gestern im Goldregenweg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

