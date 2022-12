Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Graffiti-Sprayer unterwegs- Schriftzüge an Firmengebäude gesprüht

Spenge (ots)

(sls) Durch die Bewohnerin eines Hauses an der Langen Straße in Spenge, wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr eine mit Farbe beschmierte Hausfassade festgestellt. Das Gebäude wird durch eine Firma als gewerbliches Objekt genutzt. Am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr hat die Zeugin die Wände letztmalig in einem unbeschädigten Zustand gesehen. In der Zwischenzeit beschmierten unbekannte Täter die Wände mit roter, grüner, schwarzer und weiße Farbe. Zu erkennen sind die deutlichen Schriftzüge "EK 22". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuge, die Hinweise zur Sachbeschädigung oder auch Bedeutung und Zuordnung des Schriftzuges geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Es entstand durch die Farbe ein Schaden von ca. 400 Euro.

