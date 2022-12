POL-HF: Winterglätte sorgt für Unfall- Ampelmasten umgefahren

Bünde (ots) - (jd) Ein bis dahin unbekannter Mann entwendete am Dienstag (13.12.) Pfandbons im Wert von rund 90 Euro. Diese befanden sich in einer Spendenbox, die für wohltätige Zwecke an einem Leergutautomaten in einem Supermarkt am Holtackerweg aufgestellt waren. Zwei weitere Männer deckten den Mann, sodass der Diebstahl zunächst unbemerkt blieb. Der Mann löste ...

