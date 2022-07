LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Suhl (ots) - Unbekannte warfen in der Zeit von Freitagabend bis Montagmittag eine doppeltverglaste Fensterscheibe an einem leerstehenden Gebäudeteil des Suhler Gagarinsaals auf dem Platz der Deutschen Einheit mit mehreren Kieselsteinen ein. Ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

