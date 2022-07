Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kamera entwendet

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag gegen 23:00 Uhr eine Kamera, die zur Überwachung eines Privatparkplatzes in der Rennsteigstraße in Suhl montiert war. Der Besitzer der Kamera wurde über sein Mobiltelefon über die Bewegung informiert, eilte zum Parkplatz, konnte aber nur noch sehen, wie zwei Unbekannte auf einem Motorrad in Richtung Stadtzentrum davonfuhren. Ein Schaden von ca. 170 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

