LPI-SHL: Schilderdiebe

Harras (ots) - Ein 63-jähriger BMW-Fahrer fuhr Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 89 von Harras in Richtung Eisfeld. Am Kreisverkehr in Harras verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanke, streifte danach mit seinem Fahrzeug zwei Bäume und blieb schließlich neben der Fahrbahn auf einer Wiese stehen. Mit schwerem Gerät musste der Mann von den Kameraden ...

