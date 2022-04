Polizei Köln

POL-K: 220425-6-K- Mehrere Alkoholunfälle am vergangenen Wochenende - Drei Schwerverletzte

Köln (ots)

Am Wochenende (23. /24. April) sind im Kölner Stadtgebiet nach "Alkoholunfällen" ein 21 Jahre alter Autofahrer, ein 29-jähriger Radfahrer und ein 48 Jahre alter Nutzer eines E-Scooters schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Eine 25-jährige Frau, die in der Nacht zu Sonntag (24. April) mit über 1,6 Promille ihren Kleinwagen auf dem Pfälzischen Ring im Stadtteil Mühlheim in ein Gleisbett lenkte, blieb unverletzt.

In allen Fällen ordneten Polizisten Blutproben zum Nachweis der Alkoholkonzentration im Blut an und leiteten Strafverfahren ein.

Die Unfälle mit Schwerverletzten im Detail:

Mit über 1,7 Promille hatte sich in der Nacht zu Samstag (23. April) der 21-jährige VW-Fahrer mit seinem Golf auf der Aachener Straße in Weiden überschlagen. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann gegen 2 Uhr Schlangenlinien fahrend gegen einen Bordstein und anschließend gegen einen Ampelmast geprallt. Zeugenaussage zufolge soll er aus dem auf dem Dach liegenden Unfallwrack in seine Wohnung geflüchtet sein, wo Polizisten ihn kurz darauf stellten und seinen Führerschein beschlagnahmten.

Mit rund 2 Promille kam der 29 -jährige Fahrradfahrer am Samstagabend auf der Venloer Straße mit einem angemieteten Citybike zu Fall. Gegen 20.15 Uhr war der Mann kurz vor der Inneren Kanalstraße vom Radweg abgekommen, gegen ein Metallgeländer geprallt und gestürzt. Der Kölner erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

Drei Stunden später stürzte der 48-jährige Mann mit einem Leih-Scooter auf dem Militärring in Höhe des Handelshof in Köln-Müngersdorf, nachdem er gegen einen Leitpfosten neben der Fahrbahn gefahren war. Der Kölner war mutmaßlich so stark alkoholisiert, dass er einen Atemalkoholtest nicht mehr durchführen konnte. Seinen Führerschein nahmen die Polizisten noch an Ort und Stelle in Verwahrung. (al/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell