POL-K: 220425-3-K Kölner lebensgefährlich verletzt - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Samstagnachmittag (23. April) gegen 17.30 Uhr haben Kölner Polizisten nach einem Zeugenhinweis eine 30 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung an der Straße am Linder Kreuz in Lind gefunden. Die Leiche wies Spuren massiver Gewalteinwirkung auf. Mit Beteiligung von Spezialeinheiten fahndete die Polizei ...

