Polizei Köln

POL-K: 220424-1-K 30-Jährige in Wohnung getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Samstagnachmittag (23. April) gegen 17.30 Uhr haben Kölner Polizisten nach einem Zeugenhinweis eine 30 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung an der Straße am Linder Kreuz in Lind gefunden. Die Leiche wies Spuren massiver Gewalteinwirkung auf. Mit Beteiligung von Spezialeinheiten fahndete die Polizei nach dem zunächst flüchtigen 39 Jahre alten Lebensgefährten der Getöteten. Der Tatverdächtige stellte sich heute Morgen (24. April) gegen 5.20 Uhr auf der Polizeiwache Köln-Porz, macht aber keine Angaben zur Sache und lässt sich anwaltlich vertreten. Er soll morgen (25. April) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und seinen Hintergründen dauern an. (cg/de)

