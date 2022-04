POL-K: 220421-9-K Kölner lebensgefährlich verletzt - Öffentlichkeitsfahndung nach Auseinandersetzung

Köln (ots) - Am Dienstagmorgen (19. April) hat ein auffällig gekleideter Mann einen Supermarkt-Mitarbeiter (28) in Köln-Sülz überfallen. Der Räuber soll in einen schwarzen VW-Polo mit Kölner Kennzeichen gestiegen sein, in dem zwei Männer saßen. Der Gesuchte trug eine schwarze Jacke, darunter ein rot-weiß kariertes Hemd und schwarze Sneaker mit roter Sohle. ...

mehr