Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin verliert Kontrolle über eigenen Pkw

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eidinghausener Straße hat eine 48 Jahre alte Autofahrerin aus Bad Oeynhausen am Montagnachmittag leichte Verletzungen erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte eine 83-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Dazu hatte die Seniorin bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 16.30 Uhr die Eidinghausener Straße von der Mindener Straße kommend befahren. Dabei steuerte die Frau aus Kirchlengern ihr Auto an der Baustelle im Bereich der Flutmulde trotz Dauerrotlichtsignals und in dieser Richtung gesperrter Fahrspur weiter zur Werster Straße und wollte die Brücke überqueren. Im Baustellenbereich kamen ihr schließlich mehrere Fahrzeuge entgegen. Daraufhin setzte die 83-Jährige zurück und geriet kurzzeitig auf den westlichen Gehweg. Anschließend stoppte sie in Höhe der Einmündung "Hugo-Distler-Straße" ihr Auto. Daraufhin fuhr der ihr entgegenkommende Fahrer an dem Auto der Seniorin vorbei. In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über Fahrzeug und drückte aufs Gaspedal, fuhr vorwärts, touchierte einen Straßenbaum und kollidierte schließlich mit dem entgegenkommenden Volkswagen der 48-Jährigen.

Rettungskräfte kümmerten sich um beide Fahrerinnen. Während die Bad Oeynhausenerin in das hiesige Krankenhaus gebracht wurde, konnte die Seniorin vor Ort entlassen werden. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell