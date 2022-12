Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf glatter Fahrbahn - 53-jährige Frau leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (19.12.) fuhr eine 53-jährige Frau aus Steinhagen mit ihrem Hyundai auf dem Backsweg in Richtung Borstenbachstraße. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve kam die Frau auf der glatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde vor Ort von der Besetzung eines hinzugerufenen Rettungswagens behandelt. Im Anschluss begab sich die 53-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell