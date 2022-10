POL-OG: Kehl - Diebstahl von Autokatalysatoren, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - Nach einem Hinweis ist es Beamten des Polizeireviers Rastatt am Dienstagabend gelungen, einen mutmaßlichen Wohnmobil-Aufbrecher vorläufig festzunehmen. Der 26-Jährige wurde gegen 21:10 Uhr in flagranti bei seinen illegalen Aktivitäten noch im Wohnmobil überrascht. Wie sich der Festgenommene in den in der Steinmauerner Straße abgestellten und mit ...

mehr