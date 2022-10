Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim, Schmieheim - Einbruch in Gartenhütte, Hinweise erbeten

Kippenheim, Schmieheim (ots)

In der Straße "Zum Herrschaftswald" wurde im Zeitraum von Montag 19 Uhr bis Dienstag 15 Uhr in eine Gartenhütte eingebrochen. Die bislang unbekannten Eindringlinge konnten durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses in die Laube gelangen und einen Rasenmäher, eine Fräse sowie drei Benzinkanister erbeuten. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer: 07821-277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr erbeten.

/kp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell