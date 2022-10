Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Einfamilienhaus, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Zeller Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unbekannter ist im Verlauf des Dienstags zwischen 7:45 Uhr und 22:45 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus eingedrungen und hat darin sämtliche Räume durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde allerdings nichts gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler erbeten.

/wo

