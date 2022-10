POL-OG: Rastatt - Brand

Durbach (ots) - Ein Unbekannter ist am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Nachtweide" eingebrochen. Der Eindringling ist zwischen 14:45 Uhr und 20:45 Uhr durch ein Fenster eingestiegen und hat die Schlafzimmer durchsucht. Mit Bargeld, einer Münzsammlung und Schmuck im Wert von mehrere Tausend Euro als Beute ist der Einbrecher im Nirgendwo verschwunden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen ...

