Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Diersburg - Fußgänger gefährdet? Zeugen gesucht

Hohberg, Diersburg (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hohberg sind nach einem Vorfall am Freitag vor einer Woche (30. September) auf der Suche nach einem 50 bis 60 Jahre alten Fußgänger, der auf einem Wald-/Feldweg zwischen Diersburg und Zunsweier von einem vor der Polizei flüchtenden Kraftradfahrer gefährdet worden sein soll. Der 16 Jahre alte Zweiradfahrer sollte gegen 18:45 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden, weil an seinem Gefährt kein Kennzeichen angebracht war. Bei seiner waghalsigen Flucht vor dem Streifenwagen soll es schließlich zu der Begegnung mit dem nun gesuchten Fußgänger gekommen sein. Während die Polizisten in der Folge dem Jugendlichen habhaft werden konnten, ist die Identität des mit Wanderstöcken und einem Rucksack ausgestatteten sowie mit eine blauer Jacke bekleideten Mann noch unklar. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen kam ans Tageslicht, dass an dem sichergestellten Kraftrad technische Veränderungen vorgenommen wurden, der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er überdies während seiner abenteuerlichen Fahrt unter Drogeneinfluss stand. Der Fußgänger oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07808 9148-0 bei den Ermittlern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell