Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Vandalismus auf Friedhof, Polizei bittet um Hinweise

Rastatt (ots)

Skuriller Vorfall auf dem Wintersdorfer Friedhof in der Dorfstraße: Ein bislang Unbekannter hat dort von Montag auf Dienstag ein Grab bis zum Sarg und somit einer Tiefe von circa eineinhalb Metern ausgehoben. Hierbei wurden das Holzkreuz herausgerissen sowie sämtlicher Blumenschmuck und Kerzen beschädigt. Was hinter diesen unwürdigen Machenschaften steckt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass der Sarg nicht geöffnet wurde und keine Hinweise auf einen okkulten Hintergrund vorliegen. Ob der Vorfall mit einem am Wochenende (Freitagnachmittag bis Montagmorgen) verübten Einbruch in das Friedhofsgebäude im Zusammenhang steht, wird geprüft. Am Friedhofsgebäude in der Dorfstraße wurde mehrere Scheiben eingeschlagen und ein Umkleidezimmer durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde nichts gestohlen, allerdings ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterlassen. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07229 2273 um Zeugenhinweise.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell