Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei Anzeigen

Lahr (ots)

Gleich zwei Insassen desselben Fahrzeugs mussten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nicht nur eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sondern auch ihre Führerscheine abgeben. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg nahmen zunächst kurz vor 3 Uhr einen 35-jährigen Fahrer eines Audi in der Heiligenstraße genauer unter die Lupe. Hierbei stellten sie fest, dass er mit deutlich über einem Promille am Steuer des Wagens gesessen hatte. Während er zur Blutentnahme antreten musste, blieben sein Beifahrer und der Audi zurück. Als die Ordnungshüter den Mann kurz nach 4 Uhr zu seiner Wohnanschrift chauffierten, fuhr zeitgleich der 41 Jahre alte Beifahrer mit dem Audi in die Hofzufahrt ein. Da ihm im Zuge der anschließenden Kontrolle ein Atemalkoholtest einen Wert von über eineinhalb Promille attestierte, musste er die Beamten ebenfalls begleiten. Gegen die Verkehrssünder wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

