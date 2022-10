Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Wohnmobil

Rastatt (ots)

Nach einem Hinweis ist es Beamten des Polizeireviers Rastatt am Dienstagabend gelungen, einen mutmaßlichen Wohnmobil-Aufbrecher vorläufig festzunehmen. Der 26-Jährige wurde gegen 21:10 Uhr in flagranti bei seinen illegalen Aktivitäten noch im Wohnmobil überrascht. Wie sich der Festgenommene in den in der Steinmauerner Straße abgestellten und mit einem Sicherheitsschloss verriegelten Camper Zutritt verschaffte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Gegen den Mann wird nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell