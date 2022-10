Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrradfahrer gestürzt

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr war eine Frau mit einem Hund in der Lochhofstraße unterwegs. Das Tier lief auf einem Feldweg zwischen Ulm und Mößbach an einer etwa 15 bis 20 Meter langen Schleppleine. Die 28-Jährige soll einen herannahenden Fahrradfahrer auf den Vierbeiner aufmerksam gemacht haben. Als sich der Radler auf gleicher Höhe des Hundes befand, hat sich das Tier offenbar erschrocken und sprang vor das Fahrrad. In Folge dessen kam der 55-jährige Rennradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell