Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung an "Floravase" - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Werkstattgebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (08.09.) und Freitagmorgen (09.09.) in ein Werkstattgebäude in der Mainstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Einhornstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (09.09.), gegen 22.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. Zwischen Dienstagmorgen (06.09.) und Freitagabend (09.09.) brachen Unbekannte in der Wasserkuppenstraße im Ortsteil Dorfborn in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Wohnräume und stahlen Münzen im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an "Floravase"

Fulda. Am Samstagmittag (10.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte die sogenannte "Floravase" im Bereich Paulustor beschädigt hatten. Die Täter entfernten die goldene Lilie von der Skulptur und stellten diese im Bereich der Michaelskirche ab. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bahnhofsgebäude

Hünfeld. Unbekannte brachen am Sonntag (11.09.), gegen 0.15 Uhr, in das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter zerstörten dazu ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten eines Reisebüros nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gärtnerei

Fulda. In der Straße "Ernst-Barlach-Straße" brachen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (10.09.) und Sonntagmorgen (11.09.) in ein Gewächshaus einer Gärtnerei ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und verursachten circa 50 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte am Sonntagabend (11.09.), gegen 18.30 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke Bulls. Das Zweirad im Wert von circa 3.500 Euro stand auf dem Gehweg vor einer Wäscherei. Da es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an einem Festpunkt angeschlossen war, konnten die Täter das Pedelec samt Kettenschloss wegtragen. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei: - Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser! - Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an! - Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad! - Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf! Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bürgerhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (11.09.), zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr, in das Bürgerhaus in der Dingelstedtstraße ein. Die Täter hebelten eine Bürotür auf und durchsuchten mehrere Räume. Zu etwaigem Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell