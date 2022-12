Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte durchsuchen Wohnhaus- Einbruch über Fensterscheibe

Herford (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch an der Schlossstraße in Herford aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen, während der Abwesenheit von Bewohnern, unbekannte Täter durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses in die Wohnräume ein. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht und das Haus in einem verwüsteten Zustand hinterlassen. Welche Wertgegenstände letztendlich mitgenommen wurden, ist noch zu klären. Am Dienstagnachmittag wurde der Einbruch gegen 16.00 Uhr bemerkt. Durch eine aufmerksame Nachbarin wurden am vergangenen Wochenende zwei unbekannte männliche Personen beobachtet, wie diese aus dem Garten des Hauses kamen und sich mit geschobenen Fahrrädern entfernten. In wie weit die Personen in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, muss noch ermittelt werden. Einer der Männer wird mit ca. 30 Jahre alt, große Statur und hellem Bart beschrieben. Er trug zu diesem Zeitpunkt eine Mütze und dunkle Winterjacke. Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch den beiden Männern geben kann, sich zu melden. Sie erreichen die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

