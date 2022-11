POL-BOR: Bocholt - Containerschloss hält stand

Heek (ots) - Tatort: Heek, Am Brotkorb; Tatzeit: 18.11.2022, zwischen 01.30 Uhr und 08.45 Uhr; An einer Wohnungstür gescheitert sind Unbekannte bei einem Einbruchversuch in Heek. Das Geschehen trug sich am Freitag zwischen 01.30 Uhr und 08.45 Uhr an der Straße Am Brotkorb zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr