POL-BOR: Schöppingen - Gewaltsamer Einbruch in Einfamilienhaus

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Bankenbreite;

Tatzeit: 17.11.2022, zwischen 09.10 Uhr und 13.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind Unbekannte am Donnerstag in Schöppingen. Zwischen 09.10 Uhr und 13.30 Uhr schlugen die Täter gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes an der Straße Bankenbreite ein. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher diverse Schränke und Kommoden. Die Polizei sucht Zeugen. Über die Beute gab es zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Erkenntnisse. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

