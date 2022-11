Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfallflucht auf der Coesfelder Straße

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße - Parkplatz Nahversorgungszentrum;

Unfallzeit: 16.11.2022, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr;

Nach Angaben einer Geschädigten sei ihr geparkter Wagen am Mittwoch von einem Unbekannten bei einem Verkehrsunfall in Ahaus angefahren worden. Der silberfarbene Ford habe zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Nachversorgungszentrums an der Coesfelder Straße gestanden. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, habe sich der Verursacher entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell