Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker waren in der Neusser Innenstadt unterwegs

Neuss (ots)

Am Mittwochvormittag (29.06.) erstatteten gleich zwei Neusser Senioren Anzeige bei der Polizei und schilderten, dass Betrüger versucht hatten, unberechtigt in ihre Wohnungen zu gelangen. Sowohl an der Krefelder Straße als auch an der Elisenstraße wurden Männer vorstellig, die behaupteten Wasserwerker zu sein und den Wasserdruck überprüfen zu müssen.

In einem der beiden Fälle schaffte es ein Unbekannter die Mieterin von der Notwendigkeit der angeblichen Maßnahme zu überzeugen und gelangte so in die Wohnung. Vermutlich ließ er dabei die Tür einen Spalt breit auf, so dass ein Komplize sich unbemerkt Zutritt verschaffen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Nachdem der falsche Wasserwerker die Seniorin eine Weile abgelenkt hatte, indem er im Bad die Wasserhähne öffnete und schloss und vorgab den Druck zu prüfen, verließ er kurz darauf das Haus. Anschließend stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass im Schlafzimmer Schränke durchwühlt worden waren. Sie verständigte die Polizei und beschrieb den Täter als Mann, circa 180 Zentimeter groß, etwa 50 Jahre alt, dem Aussehen und der Sprache nach Deutscher und bekleidet mit hellen Anziehsachen und einer cremefarbenen Mütze.

Eine Fahndung nach dem vermeintlichen Wasserwerker verlief ohne Erfolg die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen. Ob die Täter Beute machten ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen passte auffällig zu den Angaben einer weiteren Seniorin, die ebenfalls die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass bei ihr falsche Wasserwerker geklingelt hätten. Die Dame hatte jedoch keinen Zutritt gewährt und stattdessen die beiden Verdächtigen im Auge behalten, als diese in Richtung Salzstraße / Collingstraße davon gingen. Sie beschrieb die Männer wie folgt:

Den Unbekannten, der an ihrer Tür erschienen war schätzte sie auf etwa 45 bis 50 Jahr. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte ein europäisches Aussehen, war schlank, etwa 185 Zentimeter groß und trug eine beige Ballonmütze.

Sein etwa gleichalter Komplize soll mit 170 Zentimetern etwas kleiner und kräftig bis muskulös gewesen sein. Auch er wird als europäisch aussehend beschrieben und trug ein Poloshirt in der Farbe rosa sowie eine Lederjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat die Männer beobachtet oder kann Angaben zu deren Identität machen? Das ermittelnde Kommissariat 12 ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

Aus aktuellem Anlass:

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell