Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pferd samt Zaun bringt Radfahrer zu Fall

Meerbusch (ots)

Am Rheindamm in Meerbusch-Nierst ereignete sich am Mittwoch (29.06.), gegen 14:45 Uhr, ein Unfall, der wohl als außergewöhnlich beschrieben werden kann.

Polizei und Rettungskräfte rückten zur beschriebenen Örtlichkeit aus, als bekannt wurde, dass es dort zum Zusammenstoß zwischen einem Pferd und zwei Fahrradfahrern gekommen sei.

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Pferd offenbar von der umzäunten Koppel ausgebrochen und auf den nahen Radweg gelaufen war. Dabei hatte das Tier allem Anschein nach einen Teil des Zauns mitgeschliffen, durch den letztlich ein radfahrendes Paar zu Sturz kam, als das Pferd samt Zaun ihren Weg kreuzte.

Die beiden Radfahrer (68 und 72 Jahre alt) erlitten nach ersten Erkenntnissen Schürfwunden und Quetschungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Das ebenfalls verletzte Pferd ließ sich unweit der Unfallstelle einfangen und konnte daraufhin auch tierärztlich versorgt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell