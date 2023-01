Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Wer kennt diese Frau?

Bochum (ots)

Eine bislang unbekannte Frau steht im Verdacht, mithilfe einer gestohlenen EC-Karte im August 2022 in Bochum Geld abgehoben zu haben. Die Polizei veröffentlicht jetzt mit richterlichem Beschluss ein Foto der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Frau?

Hier finden Sie das Foto der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/96355.

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Am Dienstag, 9. August 2022, wurde einer 77-jährigen Bochumerin die Geldbörse gestohlen. Die Unbekannte wird verdächtigt, mit der entwendeten EC-Karte am gleichen Tag an einem Geldautomaten an der Hattinger Straße 229 in Bochum Geld abgehoben zu haben.

Wer kennt die abgebildete Frau oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 15 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4150 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

