POL-BO: Junge (3) auf Fahrbahn gelaufen - schwer verletzt

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 17. Januar, gegen 7.40 Uhr in Herne-Holsterhausen ereignet hat, wurde ein Fußgänger (40, aus Herne) leicht verletzt. Da der Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Eine Hernerin (45) befuhr mit ihrem Auto die Zufahrtstraße der Bielefelder Straße in Richtung Gartenstraße. Hier kam ihr ...

mehr