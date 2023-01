Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raubüberfall auf Juweliergeschäft

Herne (ots)

Am Samstagvormittag des 14. Januar kam es in der Fußgängerzone in Wanne-Eickel zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft.

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der Inhaber (51) des Schmuckgeschäftes gegen 11.10 Uhr seinen Laden an der Hauptstraße 269 abschließen. In diesem Moment wurde er von einer unbekannten männlichen Person körperlich attackiert. Zudem wurde er unter Vorhalt einer Pistole aufgefordert, in das Geschäft zurück zu gehen. Plötzlich ließ der Tatverdächtige von ihm ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Parkstraße. Der Geschäftsinhaber sowie zwei Passanten (48,54) nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. Letztlich konnte der flüchtige Kriminelle eingeholt und in Höhe der Hausnummer 10 der Parkstraße bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden.

Durch den körperlichen Angriff wurde der Ladeninhaber leicht am Kopf verletzt.

Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger polizeibekannter Herner, wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Bei der Pistole handelt es sich um keine echte Schusswaffe. Diese sowie ein vom Tatverdächtigen mitgeführter Hammer wurden sichergestellt.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-4441 (Bochumer Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell