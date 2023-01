Polizei Bochum

POL-BO: "Ist das Ihr Hund?" Seniorin (71) mit fieser Masche bestohlen

Witten (ots)

Am Dienstag, 17. Januar, ist eine 71-jährige Wittenerin Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand klopfte es gegen 16.45 Uhr an der Wohnungstür der 71-Jährigen an der Straße "Hellweg". An der Tür erschien ein unbekannter Mann mit einem kleinen Hund - dieser sei ihm zugelaufen und er erkundige sich nun in der Nachbarschaft nach den Haltern des Hundes. Zudem bat der Unbekannte nach etwas Wasser für den Hund.

Die Wittenerin kam der Bitte nach und begab sich hierzu in die Küche. Dabei ließ sie ihre Wohnungstür einen Spalt weit geöffnet. Als sie kurze Zeit später wieder zurückkam, befanden sich der Unbekannte sowie ein weiterer Mann bereits im Wohnungsflur der Seniorin und verließen anschließend fluchtartig die Wohnung. Zuvor hatten die Unbekannten die Räumlichkeiten durchsucht und dort mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet.

Beschrieben wurden die beiden Trickdiebe als etwa 30-35 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Beide haben eine dickliche Statur und ein rundes Gesicht. Auffällig sei, dass beide Tatverdächtigen sich sehr ähnlich sehen sollen. Der erste Mann war bekleidet mit einer weißen Winterjacke, einer weißen Kappe und einer dunklen Hose. Der zweite Mann trug dunkle Kleidung.

Wer hat an besagter Örtlichkeit oder im Umfeld etwas beobachtet? Das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell