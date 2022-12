Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Mercedes-Fahrer gerät in Gegenverkehr - 4 Verletzte und hoher Sachschaden

Wiesloch (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die Horrenberger Straße/L 612 in Fahrtrichtung Horrenberg. In Höhe Erlenbachhof verlor der 69-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, geriet in den Gegenverkehr, kollidierte hier mit einem entgegenkommenden BMW und in der weiteren Folge noch mit einem dahinterfahrenden Opel. Durch die Kollisionen wurden der 69-jährige Unfallverursacher schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, die 22-jährige BMW-Fahrerin und der 54-jährige Opel-Fahrer leicht verletzt. Alle am Unfall Beteiligten wurden in umliegenden Kliniken medizinisch versorgt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich insgesamt auf ca. 40 000,- Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Dem 69-Jährigen wurde noch in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein bleibt bei den Akten und er sieht sich nun einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

