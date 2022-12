Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 7:30Uhr und 8:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Klausingstraße. Im Anschluss traten die Unbekannten gewaltsam eine Wohnungstür ein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro ...

mehr